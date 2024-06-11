СМИ: В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ

СМИ: В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ

Совместное заявление по итогам мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск из-за позиции некоторых стран, которые придают большое значение отношениям с Россией.

https://static.report.az/photo/7d109b55-44bc-3c47-bc6b-4539379cbe54.jpg https://static.report.az/photo/7d109b55-44bc-3c47-bc6b-4539379cbe54.jpg

Совместное заявление по итогам мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск из-за позиции некоторых стран, которые придают большое значение отношениям с Россией. Как передает Report , об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект документа. СМИ утверждает, что в заявлении будет лишь 3 пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского. Так, в итоговом заявлении, как ожидается, будут отражены лишь вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение похищенных детей. В проекте также отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон, а также подчеркивается важность участия России в дискуссиях на этот счет. Отметим, что власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке “Sülh sammiti”: Bəyanatda Rusiyanın qoşunlarını geri çəkməsi tələbi yer almayacaq