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СМИ: В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ

СМИ: В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ Совместное заявление по итогам мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск из-за позиции некоторых стран, которые придают большое значение отношениям с Россией.
В регионе
11 июня 2024 г. 08:34
СМИ: В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ

Совместное заявление по итогам мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск из-за позиции некоторых стран, которые придают большое значение отношениям с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект документа.

СМИ утверждает, что в заявлении будет лишь 3 пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского.

Так, в итоговом заявлении, как ожидается, будут отражены лишь вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение похищенных детей.

В проекте также отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон, а также подчеркивается важность участия России в дискуссиях на этот счет.

Отметим, что власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

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