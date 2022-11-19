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СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми

СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми В Запорожской области Украины российские войска убили целую семью, сообщают местные СМИ.
В регионе
19 ноября 2022 г. 05:29
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми

В Запорожской области Украины российские войска убили целую семью.

Как передает Report со ссылкой на местное издание "Риа-Мелитополь" в Камыш-Заре Пологовского района были расстреляны Александр Дармобед, его супруга Наталья и их двое детей.

На утро тела обнаружила мать Александра. Сообщается, что соседи слышали выстрелы, но боялись выйти.

"Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами, которые приставали к женщине", - отмечают СМИ.

Позже анонимные источники "Украинской Правды" в правоохранительных органах подтвердили, что такой инцидент действительно произошел.

По информации собеседников издания, было установлено, что погибшими являются Александр Дармобид, Наталья Дармобид и их сыновья: Владислав и Кирил.

Сейчас указанная улица окружена военнослужащими РФ. Информацию об убийстве "УП" также подтвердили в СБУ.

Известный украинский блогер и активист Николаевский Ванек, который занимается сбором информации о позициях оккупантов, подтвердил эту информацию.

"Ворвались на участок к этой семье пьяные осетины и мобилизованные "ЛДНР" начали приставать к женщине. Ее муж конечно же вступился и начал их от нее оттягивать - они его пристрелили прямо у ворот участка", - рассказал подробности блогер.

Также он уточнил, что дальше, дабы погасить крики и панику со стороны детей и женщины - оккупанты застрелили ее и детей уже в доме.

"У меня есть предварительные данные по лицам, кто это сделал, даже выходы на их семьи нашел. Но нужно убедиться, что это действительно они", - добавил он.

Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: "Zaporojyedə işğalçılar bütöv ailəni qətlə yetiriblər"

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