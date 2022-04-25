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СМИ: В Украине уничтожены более 300 офицеров России

СМИ: В Украине уничтожены более 300 офицеров России В Украине с начала войны с Российской Федерацией уничтожены свыше 300 офицеров РФ, в частности, заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора. Ликвидированы не менее 500 солдат, которые входили в самые боеспособные соединения, - спецна
В регионе
25 апреля 2022 г. 21:14
СМИ: В Украине уничтожены более 300 офицеров России

В Украине с начала войны с Российской Федерацией уничтожены свыше 300 офицеров РФ, в частности, заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора. Ликвидированы не менее 500 солдат, которые входили в самые боеспособные соединения, - спецназовцев, морпехов, десантников.

Как передает Report, об этом пишет российское интернет-издание "Медиазона", которое вместе с командой волонтеров изучило больше 1 700 публикаций об уничтожении российских военных на украинской территории.

По его данным, в частности, крупные потери понесли костромские и псковские десантники, которые воевали на востоке Украины в 2014-м.

"…На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты больше 70 бойцов Росгвардии…", - отмечается в материале.

Журналисты узнали, что в Украине также ликвидированы семеро вертолетчиков и не менее 20 летчиков. Кроме того, стало известно, что большинство ликвидированных россиян - совсем молодые люди из небогатых регионов РФ.

"…69 из них было не больше 19 лет… некоторые, вероятно, были срочниками", - говорится в статье.

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