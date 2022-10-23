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СМИ: В Украине погибло более 40 мобилизованных граждан России

СМИ: В Украине погибло более 40 мобилизованных граждан России C начала войны России с Украиной погибли не менее 7 822 российских военнослужащих.
В регионе
23 октября 2022 г. 16:29
СМИ: В Украине погибло более 40 мобилизованных граждан России

C начала войны России с Украиной погибли не менее 7 822 российских военнослужащих.

Как передает Report, это установили по открытым источникам журналисты "Медиазоны" и Русской службы BBC вместе с командой волонтеров.

По данным к 21 октября, как минимум 41 погибший - это мужчины, мобилизованные за последний месяц ("частичная мобилизация" в России была объявлена 21 сентября). Часть этих потерь - небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях до отправки на фронт.

Потери среди отрядов добровольцев показали самый значительный рост с начала войны, а число этих потерь становится сопоставимо с потерями в ВДВ и мотострелковых войсках: добровольцы - больше 800 человек, ВДВ и мотострелковые войска - больше 1 200, отмечает "Медиазона".

Кроме того, чаще других гибнут солдаты из национальных республик - в лидерах Дагестан и Бурятия.

Сейчас идет восьмой месяц войны. За полгода после начала вторжения в Украине погибло больше российских военнослужащих, чем за всю Вторую чеченскую войну, пишет издание.

Минобороны РФ лишь трижды сообщало о своих потерях в Украине, в последний раз - 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на войне погибли 5 937 российских солдат.

Ранее издание "Важные истории", ссылаясь на действующего сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб, отметило, что безвозвратные потери России на войне превысили 90 тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukraynada Rusiyanın 40-dan çox səfərbər edilmiş vətəndaşı həlak olub

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