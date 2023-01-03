СМИ: В Украине погибли уже 538 мобилизованных граждан России

С начала частичной мобилизации на войне в Украине погибли уже как минимум 538 мобилизованных россиян.

С начала частичной мобилизации на войне в Украине погибли уже как минимум 538 мобилизованных россиян.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС, которое совместно с изданием "Медиазона" ведет подсчет умерших. Журналисты подчеркивают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников - сообщения российских СМИ и региональных властей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.

В это число не входят данные о погибших при обстреле в новогоднюю ночь переоборудованного под казарму здания ПТУ в Макеевке Донецкой области, поскольку их имена пока не известны и разбор завалов ещё не окончен. Министерство обороны России признало гибель 63 человек, также многие считаются пропавшими без вести. Телеграм-каналы со ссылками на свидетельства очевидцев заявляют, что число погибших в Макеевке может достигать нескольких сотен.

Ранее, 9 декабря ВВС и "Медиазона" публиковали данные о погибших российских военнослужащих. Тогда, по их подсчетам, было известно о смерти около 10 тыс. военных, из них 430 - мобилизованные. 36 мобилизованных умерли на территории войсковых частей в России, не успев попасть на фронт. Основные причины их смерти - сердечные приступы, несчастные случаи и злоупотребление алкоголем.

По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40–60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны.