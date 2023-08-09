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СМИ: В уголовно-исполнительной системе Армении ожидаются аресты

СМИ: В уголовно-исполнительной системе Армении ожидаются аресты Аресты ожидаются на фоне увольнения начальника уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Сергея Атомяна.
В регионе
9 августа 2023 г. 11:14
СМИ: В уголовно-исполнительной системе Армении ожидаются аресты

Аресты ожидаются на фоне увольнения начальника уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Сергея Атомяна.

Как передает Report, об этом сообщает в среду газета "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

"В уголовно-исполнительной системе, которая находилась в подчинении Атомяна, сотрудники шли на сделки с заключенными", – говорится в публикации.

По данным издания, правоохранительные органы уже разоблачили подобные случаи.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян 5 августа освободил Атомяна от занимаемой должности.

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