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СМИ: В Турции вероятен второй тур на президентских выборах

СМИ: В Турции вероятен второй тур на президентских выборах Вероятность второго тура выборов президента Турции составляет более 50%, поскольку шансы нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны. Второй тур выборов, ес
В регионе
2 мая 2023 г. 11:40
СМИ: В Турции вероятен второй тур на президентских выборах

Вероятность второго тура выборов президента Турции составляет более 50%, поскольку шансы нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet.

"Вероятность того, что выборы закончатся в первом туре, составляет менее 50%. Эрдоган, кажется, немного впереди, но доли голосов так близки... Голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось. Наблюдается некоторое снижение голосов за Мухаррема Индже, а также небольшой рост голосов за Синана Огана", - сказано в статье.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган.

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