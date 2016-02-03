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    СМИ: В Турции упал американский беспилотник

    Полиция полностью оцепила район падения

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Турции недалеко от города Адана упал беспилотный летательный аппарат, предположительно принадлежащий ВВС США, сообщает  Report со ссылкой на Haber Türk.

    Место крушения беспилотника расположено в 15 км от самого города Адана в районе Догакент на одном из сельскохозяйственных полей.

    Сообщается, что полиция полностью оцепила район падения. Туда прибыли военные специалисты с авиабазы Инджирлик.

    Комментарии в связи с инцидентом от официальных лиц пока не поступали.

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