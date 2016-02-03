СМИ: В Турции упал американский беспилотник

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Турции недалеко от города Адана упал беспилотный летательный аппарат, предположительно принадлежащий ВВС США, сообщает Report со ссылкой на Haber Türk.
Место крушения беспилотника расположено в 15 км от самого города Адана в районе Догакент на одном из сельскохозяйственных полей.
Сообщается, что полиция полностью оцепила район падения. Туда прибыли военные специалисты с авиабазы Инджирлик.
Комментарии в связи с инцидентом от официальных лиц пока не поступали.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости