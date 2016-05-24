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    СМИ: В Турции от устроенного боевиками РПК взрыва погибли 5 военнослужащих

    Самодельное взрывное устройство сработало в момент прохождения по дороге военного транспорта

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Пятеро военнослужащих погибли и трое получили ранения в районе Чалдыране провинции Ван на востоке Турции в результате взрыва самодельной бомбы, заложенной под дорогой боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник газета Hurriyet.

    Самодельное взрывное устройство сработало в момент прохождения по дороге военного транспорта. В районе ЧП проводится операция при воздушной поддержке по нейтрализации заложивших бомбу боевиков.

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