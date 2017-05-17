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    В Тегеране четыре человека погибли в загоревшемся микроавтобусе

    Когда произошло возгорание, пассажиры не успели покинуть салон

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/  Четыре человека погибли в Тегеране в результате возгорания в микроавтобусе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел сегодня утром на автобане Саиди на юго-востоке иранской столицы. Когда произошло возгорание, пассажиры не успели покинуть салон. В результате полученных ожогов трое мужчин и одна женщина скончались. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Причины случившегося пока не установлены.

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