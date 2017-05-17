В Тегеране четыре человека погибли в загоревшемся микроавтобусе

https://report.az/storage/news/c042514fa83329348d4050a1135a6bac/60156cef-af1b-4b19-9a6b-682f261e06fd_292.jpg
Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в Тегеране в результате возгорания в микроавтобусе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел сегодня утром на автобане Саиди на юго-востоке иранской столицы. Когда произошло возгорание, пассажиры не успели покинуть салон. В результате полученных ожогов трое мужчин и одна женщина скончались. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.
Причины случившегося пока не установлены.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости