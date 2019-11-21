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СМИ: В Тбилиси отправлены под арест 10 участников акций протеста

​СМИ: В Тбилиси отправлены под арест 10 участников акций протеста

Городской суд Тбилиси признал 11 задержанных участников митинга, который состоялся 18 ноября, виновными в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов и хулиганстве.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

10 человек приговорены к административному аресту на срок от пяти до 13 суток, один оштрафован на тысячу лари. Рассмотрение дел еще 25 задержанных перенесено на 21 ноября.

Отмечается, что решение суда было встречено громкими протестами со стороны присутствовавших на заседании.

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