О нас
Аудио новости

СМИ: В сторону Киева двигались российские танки

СМИ: В сторону Киева двигались российские танки Российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле поселка городского типа Иванков.
В регионе
25 февраля 2022 г. 08:55

Российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле поселка городского типа Иванков.

Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ.

"В сторону Киева движутся российские танки, но возле Иванкова завязался бой. Украинские силы подорвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Иванков расположен на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на столицу через Вышгород.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42
Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
ФотоНазначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi