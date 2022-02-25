СМИ: В сторону Киева двигались российские танки

Российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле поселка городского типа Иванков.

Российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле поселка городского типа Иванков.

Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда" , ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ.

"В сторону Киева движутся российские танки, но возле Иванкова завязался бой. Украинские силы подорвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Иванков расположен на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на столицу через Вышгород.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.