СМИ: В Сирии в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 15 российских наемников

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Сирии в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 15 российских наемников, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

По информации, взрыв произошел на складе боеприпасов в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что российские наемники сопровождали правительственные войска, когда те продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах Евфрата, контролируемые Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США.

По данным, наемники пытались получить доступ к оружию на складе, однако, подорвались на взрывном устройстве.

Всего были убиты 23 человека, помимо россиян, предположительно погибли 8 наемников Башара Асада из бригады аль-Бакир.