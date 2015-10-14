​СМИ: В Сирии находится более тысячи иранских военнослужащих

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Более тысячи иранских военнослужащих и боевики группировки "Хизбуллах" готовятся к крупномасштабным атакам в Алеппо.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Reuters.

Согласно информации, атаки они проведут при поддержке российской авиации.

Как сообщается, на прошлой неделе в провинции Хама в наземных операций вооруженных сил Башара Асада участвовали и иранские военнослужащие.

Сообщается, что в Алеппо идут бои между силами Асада, умеренной оппозицией и группировкой "Аль-Нусра".