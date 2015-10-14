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    ​СМИ: В Сирии находится более тысячи иранских военнослужащих

    Они помогают сторонникам Башара Асада в военных операциях в Хаме

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Более тысячи иранских военнослужащих и боевики группировки "Хизбуллах" готовятся к крупномасштабным атакам в Алеппо. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Reuters.

    Согласно информации, атаки они проведут при поддержке российской авиации.

    Как сообщается, на прошлой неделе в провинции Хама в наземных операций вооруженных сил Башара Асада участвовали и иранские военнослужащие. 

    Сообщается, что в Алеппо идут бои между силами Асада, умеренной оппозицией и группировкой "Аль-Нусра". 

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