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    СМИ: В Саудовской Аравии 15 "иранских шпионов" приговорили к смертной казни

    Подсудимые были признаны виновными в измене и сотрудничестве с иранскими разведслужбами спустя 160 заседаний суда в Эр-Рияде

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Члены иранской шпионской ячейки из 15 человек приговорены к смертной казни.

    Как передает Report, об этом сообщил во вторник саудовский телеканал "Аль-Арабия".

    В телефонном репортаже корреспондент телеканала рассказал, что по делу проходили 32 человека, включая одного иранца и одного афганца.

    Подсудимые были признаны виновными в измене и сотрудничестве с иранскими разведслужбами спустя 160 заседаний суда в Эр-Рияде.

    Еще два человека были признаны невиновными, остальные получили различные сроки тюремного заключения.

    Большинство подсудимых - военнослужащие армии Саудовской Аравии.

    Суд счел, что они передавали засекреченную военную информацию Ирану, добавил корреспондент "Аль-Арабии".

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