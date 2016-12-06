СМИ: В Саудовской Аравии 15 "иранских шпионов" приговорили к смертной казни

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Члены иранской шпионской ячейки из 15 человек приговорены к смертной казни.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник саудовский телеканал "Аль-Арабия".

В телефонном репортаже корреспондент телеканала рассказал, что по делу проходили 32 человека, включая одного иранца и одного афганца.

Подсудимые были признаны виновными в измене и сотрудничестве с иранскими разведслужбами спустя 160 заседаний суда в Эр-Рияде.

Еще два человека были признаны невиновными, остальные получили различные сроки тюремного заключения.

Большинство подсудимых - военнослужащие армии Саудовской Аравии.

Суд счел, что они передавали засекреченную военную информацию Ирану, добавил корреспондент "Аль-Арабии".