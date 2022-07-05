СМИ: В Санкт-Петербурге заключенных вербуют в ЧВК Вагнера для отправки в Донбасс

Заключенных исправительных колоний Санкт-Петербурга начали вербовать в "добровольцы" для поездки в Донбасс в составе частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Заключенных исправительных колоний Санкт-Петербурга начали вербовать в "добровольцы" для поездки в Донбасс в составе частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Как передает Report, об этом сообщило издание "Важные истории" со ссылкой на родственников осужденных, отбывающих наказание в ИК-7 "Яблоневка" и ИК-6 "Обухово".

"Сначала говорили, что вернутся около 20 процентов. Потом - что почти никто не вернется, - рассказал один из родственников. - Тем, кто выживет, обещают вознаграждение в 200 тысяч рублей и амнистию. А если погибнет - обещают выплатить семье 5 миллионов рублей. Это все только на словах, на бумаге нигде зафиксировано не будет". Поездку в Донбасс будут оформлять как этап и до границы повезут под конвоем. Кроме того, заключенных предупредили, что они "пойдут в авангарде искать нацистов и живыми вернутся не все".