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СМИ: В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов из Африки

СМИ: В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов из Африки В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.
В регионе
27 ноября 2022 г. 08:59
СМИ: В России вербуют в ЧВК Вагнера студентов из Африки

В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Beast, журналисты пообщались с африканскими студентами из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону.

Те рассказывают, что представители учебного заведения убеждали учеников поступить в ЧВК "Вагнера" или российскую армию и поехать воевать в Украину за 3-5 тысяч долларов.

"Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в РФ, чтобы продолжить свое обучение. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже сражаются в Украине и зарабатывают хорошие деньги", - передает издание слова студентов.

В случае отказа студентам угрожают повышением оплаты за обучение или лишением стипендий. Кроме этого, к вербовке привлекаются и сотрудники ФСБ.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Rusiyada afrikalı tələbələri “Vaqner” dəstəsinə cəlb edirlər”

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