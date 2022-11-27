СМИ: В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов из Африки

В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.

В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Beast , журналисты пообщались с африканскими студентами из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону.

Те рассказывают, что представители учебного заведения убеждали учеников поступить в ЧВК "Вагнера" или российскую армию и поехать воевать в Украину за 3-5 тысяч долларов.

"Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в РФ, чтобы продолжить свое обучение. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже сражаются в Украине и зарабатывают хорошие деньги", - передает издание слова студентов.

В случае отказа студентам угрожают повышением оплаты за обучение или лишением стипендий. Кроме этого, к вербовке привлекаются и сотрудники ФСБ.