СМИ: В России могут арестовать четырех генералов

Семеро высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырех генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях.
Как передает Report, об этом отмечает газета
"Главная военная прокуратура РФ направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии", - говорится в сообщении газеты.
Все подозреваемые офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость".
Уточняется, что данная система должна была заработать к 2016 году, но так и не заработала.