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СМИ: В России могут арестовать четырех генералов

СМИ: В России могут арестовать четырех генералов Семеро высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырех генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях.
В регионе
30 ноября 2021 г. 08:09
СМИ: В России могут арестовать четырех генералов

Семеро высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырех генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях.

Как передает Report, об этом отмечает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Главная военная прокуратура РФ направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии", - говорится в сообщении газеты.

Все подозреваемые офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость".

Уточняется, что данная система должна была заработать к 2016 году, но так и не заработала.

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