СМИ: В России могут арестовать четырех генералов

Семеро высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырех генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях.

Семеро высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырех генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях.

Как передает Report, об этом отмечает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Главная военная прокуратура РФ направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии", - говорится в сообщении газеты.

Все подозреваемые офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость".

Уточняется, что данная система должна была заработать к 2016 году, но так и не заработала.