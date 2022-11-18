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СМИ: В России число заключенных в мужских колониях сократилось на рекордные 23 тыс. человек

СМИ: В России число заключенных в мужских колониях сократилось на рекордные 23 тыс. человек Число заключенных в мужских колониях в России за два месяца сократилось на рекордные 23 тыс. человек
В регионе
18 ноября 2022 г. 23:55
СМИ: В России число заключенных в мужских колониях сократилось на рекордные 23 тыс. человек

Число заключенных в мужских колониях в России за два месяца сократилось на рекордные 23 тыс. человек

Как передает Report со ссылкой на "Медиазона", такого резкого сокращения числа заключенных не было ни разу с 2010 года. При этом уменьшение количества заключенных происходит на фоне вербовки бойцов в колониях, которые проводит ЧВК "Вагнера".

На начало августа в исправительных колониях содержалось почти 349 тыс. заключенных, но началу ноября их осталось 325 тыс. Из колоний исчезло больше 23 тыс. человек.

"В 2022 году Госдума не объявляла амнистию и не принимала законы, которые должны были облегчить участь заключенных", - подчеркивают журналисты.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Rusiyada müharibə fonunda kişi məhbusların sayı iki ayda rekord həddə azalıb”

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