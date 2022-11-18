СМИ: В России число заключенных в мужских колониях сократилось на рекордные 23 тыс. человек

Число заключенных в мужских колониях в России за два месяца сократилось на рекордные 23 тыс. человек

Число заключенных в мужских колониях в России за два месяца сократилось на рекордные 23 тыс. человек

Как передает Report со ссылкой на "Медиазона", такого резкого сокращения числа заключенных не было ни разу с 2010 года. При этом уменьшение количества заключенных происходит на фоне вербовки бойцов в колониях, которые проводит ЧВК "Вагнера".

На начало августа в исправительных колониях содержалось почти 349 тыс. заключенных, но началу ноября их осталось 325 тыс. Из колоний исчезло больше 23 тыс. человек.

"В 2022 году Госдума не объявляла амнистию и не принимала законы, которые должны были облегчить участь заключенных", - подчеркивают журналисты.