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СМИ: В РФ военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам

СМИ: В РФ военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам В нескольких российских регионах прошли учения, на которых военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам.
В регионе
15 февраля 2024 г. 09:35
СМИ: В РФ военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам

В нескольких российских регионах прошли учения, на которых военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам.

Как передает Report, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Маневры, в частности, прошли в регионах на южном и западном стратегических направлениях, сказали изданию собеседники. В ходе учений военные отработали восстановление аэродромов после массированных ударов: они заделывали воронки, отстраивали взлетно-посадочные полосы и капониры.

Во время маневров, по данным источников, учитывался опыт военной операции в Украине. Участие в них принимали инженерно-саперные подразделения.

Минобороны сообщало об атаках на военные аэродромы после начала боевых действий, в том числе с применением беспилотников. Им, в частности, подвергались аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области.

Атакам дронов также подвергались гражданские аэропорты, периодически в них ограничивают прием и отправку рейсов. В декабре 2023 года Росавиация сообщила, что власти намерены оснастить более 30 российских гражданских аэропортов средствами обнаружения беспилотников и противодействия им.

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Версия на английском языке Military airfields in Russia tested for resistance to massive attacks

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