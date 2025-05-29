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СМИ: В результате взрыва гранаты в Ставрополе погибли два человека

СМИ: В результате взрыва гранаты в Ставрополе погибли два человека В результате взрыва ручной гранаты в российском Ставрополе погибли два человека.
В регионе
29 мая 2025 г. 03:22
СМИ: В результате взрыва гранаты в Ставрополе погибли два человека

В результате взрыва ручной гранаты в российском Ставрополе погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что перед взрывом во дворе на улице Чехова у дома сидели двое мужчин и распивали алкогольные напитки.

Позднее мэр города Иван Ульянченко подтвердил гибель двух человек в результате инцидента, добавив, что взрыв повредил несколько припаркованных рядом автомобилей.

"Все экстренные службы города находятся на месте. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - приводит SHOT слова градоначальника.

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