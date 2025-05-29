СМИ: В результате взрыва гранаты в Ставрополе погибли два человека

В результате взрыва ручной гранаты в российском Ставрополе погибли два человека.
Как передает
Отмечается, что перед взрывом во дворе на улице Чехова у дома сидели двое мужчин и распивали алкогольные напитки.
Позднее мэр города Иван Ульянченко подтвердил гибель двух человек в результате инцидента, добавив, что взрыв повредил несколько припаркованных рядом автомобилей.
"Все экстренные службы города находятся на месте. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - приводит SHOT слова градоначальника.