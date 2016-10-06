Число погибших в результате взрыва на сирийско-турецкой границе достигло 30 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на сирийско-турецкой границе достигло 30, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

***11:55

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Свыше 20 человек погибли в результате взрыва на сирийско-турецкой границе, передает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно данным, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух вблизи пограничного КПП.

Подробности инцидента выясняются.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.