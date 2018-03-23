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    СМИ: В результате авиаударов российскими ВКС в Сирии погибли 37 мирных жителей

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В результате воздушных ударов ВКС России в ночь с четверга на пятницу погибли 37 мирных жителей в Арбинском районе Восточной Гуты.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

    "В результате авиаударов российских ВКС и использования ими зажигательного оружия убиты гражданские лица. Они либо сгорели заживо, либо погибли от удушья. Атаки случились ночью в четверг, прежде чем в этом районе вступил в силу режим прекращения огня", - сказал глава обсерватории Рами Абдель Рахман.

    Россия отрицает непосредственное участие в воздушных ударах по Восточной Гуте.

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