О нас

СМИ: В период правления Трампа Турция может стать посредником между Россией и Украиной

СМИ: В период правления Трампа Турция может стать посредником между Россией и Украиной Турция может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.
В регионе
5 января 2025 г. 11:02
СМИ: В период правления Трампа Турция может стать посредником между Россией и Украиной

Турция может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной на сайте турецкого телеканала Haber Global статье "Рука мира от России, будет построена общая стратегия с Анкарой".

В кулуарах отмечается, что Россия планирует такое посредничество, пишет автор статьи.

"По мнению экспертов, Москва ослабила свои возможности влияния в Армении и Центральной Азии. Таким образом, ожидания Турции в дипломатических отношениях с Россией возросли. Эксперты считают, что Турция не будет предпринимать шагов, бросающих вызов России, Анкара усилит свою посредническую роль между Москвой и Западом", - говорится в тексте.

Напомним, что на президентских выборах в США в ноябре прошлого года победил Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Türkiyə Tramp hakimiyyəti dövründə Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçi ola bilər

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi