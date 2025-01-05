СМИ: В период правления Трампа Турция может стать посредником между Россией и Украиной

Турция может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Турция может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной на сайте турецкого телеканала Haber Global статье "Рука мира от России, будет построена общая стратегия с Анкарой".

В кулуарах отмечается, что Россия планирует такое посредничество, пишет автор статьи.

"По мнению экспертов, Москва ослабила свои возможности влияния в Армении и Центральной Азии. Таким образом, ожидания Турции в дипломатических отношениях с Россией возросли. Эксперты считают, что Турция не будет предпринимать шагов, бросающих вызов России, Анкара усилит свою посредническую роль между Москвой и Западом", - говорится в тексте.

Напомним, что на президентских выборах в США в ноябре прошлого года победил Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января.