СМИ: В партии Пашиняна разочарованы результатами встречи в Брюсселе

Члены правящей партии Армении "Гражданский договор" разочарованы результатами трехсторонней встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Армении Никола Пашиняна 5 апреля в Брюсселе .

Члены правящей партии Армении "Гражданский договор" разочарованы результатами трехсторонней встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Армении Никола Пашиняна 5 апреля в Брюсселе.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что члены партии рассчитывали на миллиарды долларов, но западные акторы пообещали Армении лишь 350 млн евро поддержки в виде грантов в ближайшие 4 года.

В статье подчеркивается, что "члены правящей партии не ожидали того, что Запад не оценит их самоотверженность и что они на протяжении долгового времени критикуют Россию и возлагают вину за все грехи Армении на ее стратегического союзника".

Источник в правящей команде сообщил "Грапарак", что "вчера они утешали друг друга в правительственных кругах, что, возможно, Пашинян заключил теневые соглашения, о которых они не говорят публично. Они надеются, что Пашинян вернется, встретится с ними и расскажет подробности, развеяв их разочарование".