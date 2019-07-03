СМИ: В одном из городов Армении назревает бунт

Сотрудники Алавердинского медеплавильного комбината в Армении перекрыли все входы и выходы на предприятие, а также межгосударственную железную дорогу. Причиной такого шага стало увольнение 200 сотрудников завода. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Паст".

"Согласно нашим сведениям, в связи с закрытием Алавердинского медеплавильного комбината и Техутского рудника в самом Алаверди и близлежащих селах назревает серьезный бунт, и в ближайшее время ожидаются серьезные развития. Один из наших собеседников, в частности, отметил, что протестующие решили заблокировать общую логистическую систему города, перекрыв на несколько дней шоссе и железную дорогу", - отмечает издание.