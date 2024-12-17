О нас

СК РФ назвал причину взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ

СК РФ назвал причину взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли два человека - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его п
В регионе
17 декабря 2024 г. 10:00
СК РФ назвал причину взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли два человека - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на СКР.

В СКР сообщили о том, что было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, который стоял рядом с домом.

В ближайшее время будут проведены экспертизы, в том числе взрывотехническая. Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками оперативных служб осматривают место взрыва. Также идут поиски причастного к совершению преступления.

По данным СМИ, для взрыва использовалось около 200 гр тротила.

09.04

Взрыв произошел на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, предварительно, два человека погибли.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дом не газифицирован. В результате взрыва нарушено остекление здания с первого по четвертый этаж.

Позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что СК возбудил уголовное дело по факту инцидента.

"В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело", - отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi generalın ölümünə səbəb olan partlayışın səbəbini açıqlayıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi