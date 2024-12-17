СК РФ назвал причину взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли два человека - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его п

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли два человека - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на СКР.

В СКР сообщили о том, что было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, который стоял рядом с домом.

В ближайшее время будут проведены экспертизы, в том числе взрывотехническая. Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками оперативных служб осматривают место взрыва. Также идут поиски причастного к совершению преступления.

По данным СМИ, для взрыва использовалось около 200 гр тротила.

09.04

Взрыв произошел на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, предварительно, два человека погибли.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дом не газифицирован. В результате взрыва нарушено остекление здания с первого по четвертый этаж.

Позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что СК возбудил уголовное дело по факту инцидента.

"В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело", - отметили в ведомстве.