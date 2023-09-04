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СМИ: В Москве крайне недовольны заявлениями Пашиняна

СМИ: В Москве крайне недовольны заявлениями Пашиняна "Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа"
В регионе
4 сентября 2023 г. 15:44
СМИ: В Москве крайне недовольны заявлениями Пашиняна

В Москве крайне недовольны заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарием МИД Армении от 31 августа, по тону они неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

В частности, премьер Армении заявил о возможности отдаления России от региона. "На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России", - сказал собеседник агентства.

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Версия на английском языке Moscow extremely dissatisfied with Pashinyan’s statements
Версия на азербайджанском языке Diplomatik mənbə: “İrəvandan istifadə edərək Rusiyanı Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmağa çalışanlar var”

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