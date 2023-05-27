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СМИ: в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль

СМИ: в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль В отличие от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль.
В регионе
27 мая 2023 г. 05:25
СМИ: в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль

В отличие от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль.

Как передает Report, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин сказал в интервью агентству ТАСС, что "украинская сторона атаковала беспилотниками Кремль" без согласования с западными странами.

Он повторил тезис Кремля о том, что атаку дронов можно считать попыткой покушения на президента России и терактом, но затем уточнил позицию Москвы.

"Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта, - сказал замминистра. - Однако публично никто из них эту диверсию не осудил".

Следует отметить, что позиция МИД России противоречит словам, озвученным ранее пресс-секретарем президента РФ. Песков в своем заявлении от 4 мая возложил ответственность за инцидент на США.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Peskovun açıqlamasına zidd olaraq Kremlə hücumda Qərbi günahlandırmır

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