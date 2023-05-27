СМИ: в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль

В отличие от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль.

В отличие от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в МИД РФ не винят Запад в атаке беспилотников на Кремль.

Как передает Report , заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин сказал в интервью агентству ТАСС, что "украинская сторона атаковала беспилотниками Кремль" без согласования с западными странами.

Он повторил тезис Кремля о том, что атаку дронов можно считать попыткой покушения на президента России и терактом, но затем уточнил позицию Москвы.

"Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта, - сказал замминистра. - Однако публично никто из них эту диверсию не осудил".

Следует отметить, что позиция МИД России противоречит словам, озвученным ранее пресс-секретарем президента РФ. Песков в своем заявлении от 4 мая возложил ответственность за инцидент на США.