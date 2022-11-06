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СМИ: В Киеве планируют эвакуировать 3 млн человек в случае полного отключения света

СМИ: В Киеве планируют эвакуировать 3 млн человек в случае полного отключения света В Киеве начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей украинской столицы.
В регионе
6 ноября 2022 г. 08:38
СМИ: В Киеве планируют эвакуировать 3 млн человек в случае полного отключения света

В Киеве начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей украинской столицы.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

"Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города", - говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что в попытке предотвратить полный сбой в электросети национальная энергетическая компания Украины заявила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.

По словам директора департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Романа Ткачука, Киев может потерять всю городскую систему электроснабжения.

Он добавил, что киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя, а если подобное случится, то городские власти начнут информировать местных жителей и просить уехать.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Kiyevdə işıqların tam kəsilməsi halında üç milyon insanın təxliyəsi planlaşdırılır"

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