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СМИ: В иранском дроне Mohajer-6 обнаружили итальянские компоненты

СМИ: В иранском дроне Mohajer-6 обнаружили итальянские компоненты Иранский беспилотник Mohajer-6 используется Россией в войне против Украины. Как выяснилось, его двигатель Rotax 912 был продан Ирану компанией из Италии.
В регионе
11 ноября 2022 г. 02:46
СМИ: В иранском дроне Mohajer-6 обнаружили итальянские компоненты

Иранский беспилотник Mohajer-6 используется Россией в войне против Украины. Выяснилось, что его двигатель Rotax 912 был продан Ирану компанией из Италии.

Как передает Report со ссылкой на La Repubblica, эксперты определили, что у иранских беспилотников Mohajer-6 нет ни одной российской детали. Что касается двигателя Rotax 912, то он широко распространен на рынке сверхлегких самолетов. Фабрика-производитель принадлежит канадской группе Brp, отрицающей, что когда-либо разрешала его экспорт в Россию или Иран.

Итальянская компания Luciano Sorlini Spa уже давно имеет лицензию на продажу двигателей Rotax в Иран и сообщила, что с 2019 двигатели не продавала в эту страну.

"Мы продавали их в Иране с 2015 по начало 2019 года, а затем, когда санкции в отношении этой страны вступили в силу, мы прервали отношения. Настолько, что с нашего сайта мы удалили ссылку на лицензию на продажу в Иран", - заявили в компании.

Формально у двигателей Rotax 912 нет военного назначения: их очень ценят любители спортивных полетов. Сверхскоростные моторные лодки, которые когда-то приобрел в Италии Корпус стражей Исламской революции и переработал на десантные катера, чтобы доминировать в Персидском заливе. Такие двигатели могли поставляться в Иран по двум маршрутам. Первый касается термина "товары двойного назначения" (изделия могут использоваться в гражданской жизни), а другой - косвенного импорта.

"Многие части, которые позволяют дронам Mohajer опустошать украинские города, кажется, пошли по этому пути", - отметило издание.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynada istifadə etdiyi İran istehsalı dronlarda italiyamənşəli komponentlər aşkarlanıb

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