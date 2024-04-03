СМИ: В Иране задержали человека, вывесившего в Тегеране флаг Израиля

Разведывательная служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС исламской республики) задержала человека, вывесившего флаг Израиля в Тегеране.

Разведывательная служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС исламской республики) задержала человека, вывесившего флаг Израиля в Тегеране.

Как передает Report , об этом сообщило иранское агентство Fars.

По его информации, видео с неизвестным, разместившим израильский флаг на площади Азади и шоссе Имама Али в Тегеране, впервые появилось в сети 31 марта. Как утверждается, "менее чем за 24 часа сотрудники разведки КСИР опознали и задержали нарушителя, он был передан судебным органам". Отмечается, что основным мотивом этого поступка стало несогласие с политическим курсом Ирана.

Информация о задержании появилась на фоне ситуации вокруг удара, нанесенного 1 апреля ВВС Израиля по зданию консульского отдела иранского посольства в Дамаске. В управлении по связям с общественностью КСИР заявили о гибели в результате этого нападения семи военных советников: генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими, а также пятерых офицеров. Согласно данным иранского гостелеканала IRIB, Захеди командовал подразделениями сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР в Ливане и Сирии.