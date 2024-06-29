СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека

Неизвестные расстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Неизвестные расстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как передает Report, в результате вооруженного нападения погибли двое сотрудников безопасности, сообщает агентство Tasnim.

По данным иранского телеканала PressTV, в ходе инцидента пять человек получили ранения. В свою очередь агентство Fars сообщило, что после атаки избирательные бюллетени были доставлены в офис губернатора провинции, где осуществляется подсчет голосов. Ни одна из действующих на территории Ирана вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.