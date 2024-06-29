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СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека

СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека Неизвестные расстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранской провинции Систан и Белуджистан.
В регионе
29 июня 2024 г. 03:57
СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека

Неизвестные расстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как передает Report, в результате вооруженного нападения погибли двое сотрудников безопасности, сообщает агентство Tasnim.

По данным иранского телеканала PressTV, в ходе инцидента пять человек получили ранения. В свою очередь агентство Fars сообщило, что после атаки избирательные бюллетени были доставлены в офис губернатора провинции, где осуществляется подсчет голосов. Ни одна из действующих на территории Ирана вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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Версия на азербайджанском языке İranda seçki qutularını daşıyan avtomobilə hücum olub, ölən və xəsarət alanlar var

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