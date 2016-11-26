СМИ: В Иране отменили казнь миллиардеру Занджани

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Верховный суд Ирана отменил приговор о казни миллиардера Бабека Занджани.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет иранское агентство ISNA.

Б.Занджани был арестован по обвинению в коррупционной деятельности, связанной с продажей нефти. В начале марта суд вынес решение в отношении Занджани. После этого его адвокат обратился в суд, чтобы опротестовать решение.

При этом агентство Mizan отмечает, что решение по его делу неокончательное.

Крупный иранский бизнесмен Бабек Занджани, владеющий активами в Турции, ОАЭ, Малайзии, был задержан властями страны по подозрению в хищении госсредств через организацию сделок по продаже нефти. В 2012 году Б.Занджани был внесен в санкционный список США в связи с нарушением санкций против Тегерана.