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СМИ: В Ираке пройдут переговоры о нормализации сирийско-турецких отношений

СМИ: В Ираке пройдут переговоры о нормализации сирийско-турецких отношений Переговоры между Сирией и Турцией о нормализации отношений состоятся в столице Ирака в ближайшие дни.
В регионе
6 июня 2024 г. 03:27
СМИ: В Ираке пройдут переговоры о нормализации сирийско-турецких отношений

Переговоры между Сирией и Турцией о нормализации отношений состоятся в столице Ирака в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил информационный портал Shafaq News.

По его данным, встреча сирийских и турецких официальных лиц стала возможной благодаря посредническим усилиям иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани. Источник портала подчеркнул, что сам глава кабмина Ирака и члены правительства в последнее время негласно активизировали все возможные контакты с целью примирения Дамаска и Анкары и провели ряд двусторонних встреч ради достижения этой же цели.

Информации о составе делегаций на возможных переговорах и о точной дате их проведения пока не приводится. В Багдаде данную публикацию не комментировали.

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