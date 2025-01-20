СМИ: В Грузии за последние две недели от "свиного гриппа" умерли несколько человек

СМИ: В Грузии за последние две недели от "свиного гриппа" умерли несколько человек

За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от "свиного гриппа".

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За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от "свиного гриппа". Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Рустави-2". Пациенты умерли от сопутствующих заболеваний на фоне осложнений из-за вируса H1N1, никто из них не был привит. Больные обращаются в больницу преимущественно с лихорадкой, при этом высокая температура не поддается медикаментозному лечению, утверждает телеканал. Медики отмечают, что противовирусное лечение "свиного гриппа" эффективно в первые 72 часа заболевания, поэтому призывают пациентов вовремя обращаться к врачу и не прибегать к самолечению. Врачи ожидают пика распространения вируса к концу января. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Swine flu claims several lives in Georgia over past two weeks