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СМИ: В Грузии за последние две недели от "свиного гриппа" умерли несколько человек

СМИ: В Грузии за последние две недели от "свиного гриппа" умерли несколько человек За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от "свиного гриппа".
В регионе
20 января 2025 г. 09:24
СМИ: В Грузии за последние две недели от свиного гриппа умерли несколько человек

За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от "свиного гриппа".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Рустави-2".

Пациенты умерли от сопутствующих заболеваний на фоне осложнений из-за вируса H1N1, никто из них не был привит. Больные обращаются в больницу преимущественно с лихорадкой, при этом высокая температура не поддается медикаментозному лечению, утверждает телеканал.

Медики отмечают, что противовирусное лечение "свиного гриппа" эффективно в первые 72 часа заболевания, поэтому призывают пациентов вовремя обращаться к врачу и не прибегать к самолечению.

Врачи ожидают пика распространения вируса к концу января.

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Версия на английском языке Swine flu claims several lives in Georgia over past two weeks
Версия на азербайджанском языке KİV: Gürcüstanda "donuz qripi"ndən bir neçə nəfər ölüb

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