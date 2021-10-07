СМИ: В Грузии сменится премьер-министр

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подаст в отставку с занимаемой должности.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подаст в отставку с занимаемой должности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом со ссылкой на надежного источника сообщил местный телеканал "Пирвели".

Сообщается, что в правящей партии "Грузинская мечта" возникло недовольство неудачными результатами в регионах на выборах в органы местного самоуправления, прошедших в стране 2 октября. Усугубил ситуацию международный скандал.

По информации телеканала, И. Гарибашвили на посту главы правительства сменит действующий министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.