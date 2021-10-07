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СМИ: В Грузии сменится премьер-министр 

СМИ: В Грузии сменится премьер-министр  Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подаст в отставку с занимаемой должности.
В регионе
7 октября 2021 г. 11:40
СМИ: В Грузии сменится премьер-министр 
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подаст в отставку с занимаемой должности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом со ссылкой на надежного источника сообщил местный телеканал "Пирвели".

Сообщается, что в правящей партии "Грузинская мечта" возникло недовольство неудачными результатами в регионах на выборах в органы местного самоуправления, прошедших в стране 2 октября. Усугубил ситуацию международный скандал.

По информации телеканала, И. Гарибашвили на посту главы правительства сменит действующий министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

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Версия на английском языке Media: Georgian PM expected to resign
Версия на азербайджанском языке KİV: "Gürcüstanın Baş naziri dəyişəcək"

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