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СМИ: В ЕС думают о приостановке визитов на высоком уровне в Грузию

СМИ: В ЕС думают о приостановке визитов на высоком уровне в Грузию Евросоюз из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне в рамках немедленных мер.
В регионе
21 июня 2024 г. 17:04
СМИ: В ЕС думают о приостановке визитов на высоком уровне в Грузию

Евросоюз из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне в рамках немедленных мер.

Как передает грузинское бюро, об этом сообщают местные СМИ.

"В рамках немедленных краткосрочных мер документ предлагает приостановку двусторонних визитов на высоком уровне... паузу в обсуждениях, переговорах и подписании двусторонних соглашений в качестве немедленной реакции на текущую ситуацию", – говорится в публикации.

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Версия на английском языке EU mulls suspension of high-level visits to Georgia
Версия на азербайджанском языке KİV: Aİ Gürcüstanı yüksək səviyyəli ikitərəfli səfərləri ləğv etməklə hədələyib

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