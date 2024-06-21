СМИ: В ЕС думают о приостановке визитов на высоком уровне в Грузию

СМИ: В ЕС думают о приостановке визитов на высоком уровне в Грузию

Евросоюз из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне в рамках немедленных мер.

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Евросоюз из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне в рамках немедленных мер. Как передает грузинское бюро, об этом сообщают местные СМИ. "В рамках немедленных краткосрочных мер документ предлагает приостановку двусторонних визитов на высоком уровне... паузу в обсуждениях, переговорах и подписании двусторонних соглашений в качестве немедленной реакции на текущую ситуацию", – говорится в публикации. Подпишитесь на наш Telegram канал

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