СМИ: В ЕС думают о приостановке визитов на высоком уровне в Грузию

Евросоюз из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне в рамках немедленных мер.
Как передает грузинское бюро, об этом сообщают местные СМИ.
"В рамках немедленных краткосрочных мер документ предлагает приостановку двусторонних визитов на высоком уровне... паузу в обсуждениях, переговорах и подписании двусторонних соглашений в качестве немедленной реакции на текущую ситуацию", – говорится в публикации.