 Наверх

СМИ: В ближайшее время в Армении ожидаются новые акции протеста

​СМИ: В ближайшее время в Армении ожидаются новые акции протеста

В ближайшее время в Армении назревают новые акции протеста, схожие с событиями в Иджеване. 

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Паст".

По сведениям издания, аналогичная акция протеста назревает в ряде населенных пунктов на берегу озера Гойча (Севан), в частности в Цовагюхе, в связи с запретом правительства на улов рыбы в озере. Жители этих населенных пунктов намерены также прибегнуть к радикальным мерам – перекрыть межгосударственную трассу. Проблема в том, что рыболовство считается основным средством к существованию.

По данным Службы безопасности Армении, главы филиалов ряда национальных парков вблизи озера разрешили улов рыбы за взятки. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!