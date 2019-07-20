​СМИ: В ближайшее время в Армении ожидаются новые акции протеста

В ближайшее время в Армении назревают новые акции протеста, схожие с событиями в Иджеване.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Паст".

По сведениям издания, аналогичная акция протеста назревает в ряде населенных пунктов на берегу озера Гойча (Севан), в частности в Цовагюхе, в связи с запретом правительства на улов рыбы в озере. Жители этих населенных пунктов намерены также прибегнуть к радикальным мерам – перекрыть межгосударственную трассу. Проблема в том, что рыболовство считается основным средством к существованию.

По данным Службы безопасности Армении, главы филиалов ряда национальных парков вблизи озера разрешили улов рыбы за взятки.