О нас

СМИ: В ближайшее время Пашинян может провести кадровые перестановки

СМИ: В ближайшее время Пашинян может провести кадровые перестановки Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении существенных обновлений во всех госведомствах.
В регионе
16 мая 2025 г. 10:45
СМИ: В ближайшее время Пашинян может провести кадровые перестановки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении существенных обновлений во всех госведомствах.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники, близкие к властям.

Сообщается, что в ближайшее время ожидаются не только кадровые перестановки в правящей команде - партии "Гражданский договор", но и изменения в составе правительства.

"В последние недели в подведомственных правительству учреждениях наблюдается сверхнапряженная обстановка: проводятся масштабные проверки в различных структурах, требуют многочисленные документы, включая отчеты и официальную переписку за предыдущие годы, собирают досье и передают лично Пашиняну", - отметили источники.

Отмечается, что пока не ясно, как далеко зайдет эта масштабная "зачистка" и кто окажется в ее эпицентре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Paşinyan yaxın zamanda kadr dəyişiklikləri edə bilər

Другие новости из категории

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
16 мая 2025 г. 15:00
Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине
Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине
16 мая 2025 г. 14:50
В Тиране состоялась краткая беседа Эрдогана и Пашиняна
ВидеоВ Тиране состоялась краткая беседа Эрдогана и Пашиняна
16 мая 2025 г. 14:35
Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования
Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования
16 мая 2025 г. 14:16
Делегации России, Украины и Турции продолжат переговоры в Стамбуле и завтра
Делегации России, Украины и Турции продолжат переговоры в Стамбуле и завтра
16 мая 2025 г. 13:47
В Стамбуле завершилась встреча в формате Украина-США-Турция
В Стамбуле завершилась встреча в формате Украина-США-Турция
16 мая 2025 г. 13:01
Ермак: Украина готова к безоговорочному прекращению огня
Ермак: Украина готова к безоговорочному прекращению огня
16 мая 2025 г. 12:31
В Кемеровской области шесть шахт остались без энергоснабжения из-за аварии
В Кемеровской области шесть шахт остались без энергоснабжения из-за аварии
16 мая 2025 г. 12:18
Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле
Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле
16 мая 2025 г. 11:33
После взрыва на заводе в Башкортостане два человека находятся в реанимации
После взрыва на заводе в Башкортостане два человека находятся в реанимации
16 мая 2025 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi