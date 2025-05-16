СМИ: В ближайшее время Пашинян может провести кадровые перестановки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении существенных обновлений во всех госведомствах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении существенных обновлений во всех госведомствах.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники, близкие к властям.

Сообщается, что в ближайшее время ожидаются не только кадровые перестановки в правящей команде - партии "Гражданский договор", но и изменения в составе правительства.

"В последние недели в подведомственных правительству учреждениях наблюдается сверхнапряженная обстановка: проводятся масштабные проверки в различных структурах, требуют многочисленные документы, включая отчеты и официальную переписку за предыдущие годы, собирают досье и передают лично Пашиняну", - отметили источники.

Отмечается, что пока не ясно, как далеко зайдет эта масштабная "зачистка" и кто окажется в ее эпицентре.