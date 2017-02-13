В Бельгии вынесен приговор вернувшемуся из Сирии боевику

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Суд Антверпена приговорил к 28 годам тюрьмы 24-летнего жителя города Вилворде Хакима Элуассаки за совершенное им "террористическое убийство" в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Издание отмечает, что это первый подобный приговор, вынесенный в Бельгии обвиняемому по возвращении из Сирии, где он участвовал в боевых действиях на стороне боевиков.

По данным следствия, Элуассаки признался в убийстве некоего 40-летнего мусульманина в пригороде Алеппо, но утверждал, что сделать это его заставили боевики. Между тем, в ходе записанного бельгийскими спецслужбами телефонного разговора Элуассаки говорил подруге, что совершил убийство, не получив от семьи своего заложника денежного выкупа.