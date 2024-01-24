СМИ: В Армении усиливается давление на журналистов

За последние пять лет наблюдается резкое снижение уровня свободы слова в Армении.

За последние пять лет наблюдается резкое снижение уровня свободы слова в Армении.

Как передает Report, об этом пишет армянское издание "Жоховурд".

В статье отмечается, что давление на журналистов настолько сильное, что некоторые средства массовой информации, информационные агентства и сами журналисты вынуждены обращаться за помощью к судебной системе или журналистским организациям.

Согласно изданию, лишь в 2023 году в отношении журналистов в Армении возбуждено 36 судебных дел.

Сравнение с предыдущими аналогичными исследованиями Комитета по защите свободы слова в 2013 и 2014 годах показывает, что количество дел касающихся оскорбления и клеветы выросло почти в 3 раза, пишет издание.