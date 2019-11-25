СМИ: В Армении с 1 января ожидается подорожание

В Армении с 1 января 2020 года ожидается подорожание, повысится стоимость порядка 699 наименований товаров – мяса, растительного масла, зерновых, удобрений, лекарств, сообщает Report со ссылкой на издание "Жоговурд".

Армянский экономист Гагик Макарян заявил, что есть несколько компенсирующих обстоятельств, то есть, возможные социальные потрясения будут предотвращены.

По его словам, в будущем году не будет облагаться налогом малый бизнес с оборотом до 24 млн. драмов (около 50,4 тысячи долларов США), снизится подоходный налог. Компенсирующим фактором роста цен является также повышение минимальной зарплаты.

Коснувшись темы продолжающегося спада сельского хозяйства эксперт подчеркнул, что это регулируемый процесс, для чего, например, необходимо повысить роль перерабатывающих компаний.

По его мнению, в перспективе должна решиться проблема с КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, поскольку министерство территориального управления, которое несет ответственность за инфраструктуры, намерено приобрести один или два парома, возможно, из России.