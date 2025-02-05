СМИ: В Армении правящая партия начала подготовку к досрочным выборам

Правящая партия Армении "Гражданский договор" готовится к досрочным парламентским выборам.

Правящая партия Армении "Гражданский договор" готовится к досрочным парламентским выборам.

Как передает Report, об этом сообщает газета Iravunq со ссылкой на источники в партии.

Отмечается, что сам премьер-министр Никол Пашинян "не прямым текстом" сказал об этом нескольким своим соратникам. Премьер дал понять о том, что "они должны быть готовы в любой момент удерживать власть при форс-мажорных обстоятельствах".

"Он даже намекнул, что в худшем случае лично не возглавит избирательный список, только бы был "свой" человек. Члены правящей партии были шокированы этой новостью и начали выражать свои опасения в кулуарах, задаваясь вопросом, кого может принести в "жертву" их лидер", - отмечает издание.

Ранее Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил о том, что власти не планируют проведение внеочередных выборов.

