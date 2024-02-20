СМИ: В Армении набирает силу новая волна антироссийских настроений

После визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию, где прошла Мюнхенская конференция по безопасности, в стране с новым импульсом будут развиваться антироссийские настроения.
Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".
Издание утверждает, что также будет предпринята попытка окончательного разрыва висящих на волоске армяно-российские отношения, и в конечном итоге навсегда вытеснив Россию из Армении. Именно поэтому Пашинян во время встречи с представителями армянской общины Мюнхена заявил о том что Армения не является союзником России в вопросе Украины.