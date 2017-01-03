СМИ: В аэропорту Стамбула задержаны двое иностранцев по подозрению в теракте в ночном клубе

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Два иностранных гражданина задержаны в аэропорту Ататюрк в Стамбуле по подозрению в совершении теракта в ночном клубе Reina в ночь на 1 января, передает Report на турецкий телеканал NTV.

Национальность и имена подозреваемых не уточняются.

Отметим, что в ночь на 1 января было совершено нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. Жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.