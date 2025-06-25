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В Дагестане задержан госсекретарь Магомедов - ОБНОВЛЕНО

В Дагестане задержан госсекретарь Магомедов - ОБНОВЛЕНО СМИ: В администрации главы Дагестана проходят обыски
В регионе
25 июня 2025 г. 12:01
В Дагестане задержан госсекретарь Магомедов - ОБНОВЛЕНО

В Дагестане задержан госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

11:09

В здании администрации главы и правительства Дагестана проходят обыски.

Как сообщает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, обыски проводятся в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

Другой источник в силовых структурах региона отмечает, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела в отношении Магомедова по нескольким адресам.

Гюльнар Махмудова

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