В Дагестане задержан госсекретарь Магомедов - ОБНОВЛЕНО

В Дагестане задержан госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.
11:09
В здании администрации главы и правительства Дагестана проходят обыски.
Как сообщает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Согласно информации агентства, обыски проводятся в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.
Другой источник в силовых структурах региона отмечает, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела в отношении Магомедова по нескольким адресам.
Гюльнар Махмудова