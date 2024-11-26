СМИ: В 16-й пакет санкций ЕС против РФ войдут новые финансовые ограничения

Евросоюз намерен в январе начать обсуждение 16-го пакета санкций против России, в который войдут новые финансовые ограничения, аналогичные последнему блоку санкций США.

Евросоюз намерен в январе начать обсуждение 16-го пакета санкций против России, в который войдут новые финансовые ограничения, аналогичные последнему блоку санкций США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что разработка 16-го пакета должна начаться после 1 января, когда председательство в Совете ЕС перейдет от Венгрии к Польше. В этот пакет также должны войти ограничения против российского СПГ и введение запретов для третьих стран на реэкспорт ряда товаров европейского производства в Россию, говорится в сообщении.

Reuters не делает прогнозов, когда этот пакет может вступить в силу, но обычно Брюссель старается вводить санкции под годовщину начала российско-украинской войны - к 24 февраля.

Напомним, что обсуждение введения 15-го пакета санкций должно начаться 27 ноября.