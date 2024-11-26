О нас

СМИ: В 16-й пакет санкций ЕС против РФ войдут новые финансовые ограничения

СМИ: В 16-й пакет санкций ЕС против РФ войдут новые финансовые ограничения Евросоюз намерен в январе начать обсуждение 16-го пакета санкций против России, в который войдут новые финансовые ограничения, аналогичные последнему блоку санкций США.
В регионе
26 ноября 2024 г. 21:43
СМИ: В 16-й пакет санкций ЕС против РФ войдут новые финансовые ограничения

Евросоюз намерен в январе начать обсуждение 16-го пакета санкций против России, в который войдут новые финансовые ограничения, аналогичные последнему блоку санкций США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что разработка 16-го пакета должна начаться после 1 января, когда председательство в Совете ЕС перейдет от Венгрии к Польше. В этот пакет также должны войти ограничения против российского СПГ и введение запретов для третьих стран на реэкспорт ряда товаров европейского производства в Россию, говорится в сообщении.

Reuters не делает прогнозов, когда этот пакет может вступить в силу, но обычно Брюссель старается вводить санкции под годовщину начала российско-украинской войны - к 24 февраля.

Напомним, что обсуждение введения 15-го пакета санкций должно начаться 27 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi