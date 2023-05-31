СМИ: В 12 землях ФРГ проводятся спецоперации против исламистов

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ проводят крупномасштабную спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство". Обыски проходят в 12 федеральных землях Германии.

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ проводят крупномасштабную спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство". Обыски проходят в 12 федеральных землях Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Bild.

По ее информации, речь идет о якобы финансировании и поддержке террористической деятельности. Однако до сих пор неясно, планировались ли конкретные теракты в Германии. Обыски проходят в том числе в нескольких районах земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Рейды также прошли в Берлине.

В операции задействованы специальные подразделения. Как сообщила прокуратура ФРГ, уже задержаны семь подозреваемых.