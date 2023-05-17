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СМИ узнали о предвыборной кампании Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре выборов

СМИ узнали о предвыборной кампании Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре выборов Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках подготовки ко второму туру президентских выборов 28 мая сосредоточится на телевизионных программах и посещении регионов, его соперник - Кемаль Кылычдароглу намерен выйти к сторонникам с более силь
В регионе
17 мая 2023 г. 10:06
СМИ узнали о предвыборной кампании Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках подготовки ко второму туру президентских выборов 28 мая сосредоточится на телевизионных программах и посещении регионов, его соперник - Кемаль Кылычдароглу намерен выйти к сторонникам с более сильной социальной программой и подчеркнуть свое намерение решительно бороться с терроризмом.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet.

"Стали ясны детали 10-дневной предвыборной кампании президента Эрдогана во втором туре выборов. Согласно полученной информации, планируется, что президент сосредоточится на телевизионных программах и совершит визиты в зону сокрушительных февральских землетрясений. Также стало известно, что президент Эрдоган поручил всем организациям правящей Партии справедливости и развития (АК Parti) быть на местах во время этого процесса и предупредил своих сотрудников: "Не расслабляйтесь!" - пишет издание.

Что касается его оппонента, то вместо интенсивных программ митингов предпочтение будет отдано стратегически важным местам с учетом результатов первого тура. Кылычдароглу также планирует посетить зону землетрясения.

Издание отмечает, что нынешние мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш, которые в случае победы Кылычдароглу могут стать вице-президентами, будут принимать активное участие в кампании.

Сообщается, что на прошедшем во вторник заседании оппозиционного блока, где также обсуждалась стратегия в первом туре, на первый план вышли оценки того, что оппозиция не смогла в достаточной мере защититься от правительственной пропаганды, согласно которой оппозиция якобы тесно связана с PKK.

Отметим, что в Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, который состоится 28 мая. По данным ЦИК, Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.

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Версия на английском языке Media learn details of Erdogan's and Kilicdaroglu's campaigns in runoff election

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